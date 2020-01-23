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Детский интерактивный календарь на Великий пост готовится к выпуску в издательстве Псковской епархии «Вольный странник»

28.01.2020 08:45|ПсковКомментариев: 0

В ближайшее время в онлайн-продаже появится Детский интерактивный календарь на Великий пост от издательства Псковской епархии «Вольный странник».

Автор календаря - Анна Сапрыкина, написавшая книгу «Материнские заметки», пользующуюся заслуженным интересом у российского читателя. В сборник вошли статьи многодетной мамы и педагога, в течение нескольких лет публиковавшиеся на портале pravoslavie.ru. Это размышления о том, как сегодня можно построить христианскую семью, об отношениях между детьми и родителями, о том, как многовековые традиции православной культуры могут вполне органично «жить» в современном доме.

Детский интерактивный календарь Анны поможет детям и родителям пройти Великий пост и Страстную седмицу, подготовиться ко встрече с Пасхой - день за днем, ступенька за ступенькой.

Календарь показывает в образах, понятных даже для малышей, сколько времени длится пост и как он устроен, как называются недели и дни поста, в чем их особенности, а также рассказывает о традициях проведения великопостных дней.

В набор входит:

- основа для настенного календаря 580х420 мм

- 60 стикеров

- брошюра, в которой родители найдут понятные и практичные объяснения, что такое Великий пост и как провести это время с детьми.

Необычное издание можно будет приобрести на сайте «Вольного странника».

Добавим, что уже сейчас вы также можете приобрести для своих детей раскраску с изображением Псково-Печерского монастыря.

Огромная раскраска-плакат - это настоящая карта обители, которая дарит отличную возможность в игровой форме познакомить ребёнка с устройством монастыря. Вашим детям непременно понравится рассматривать и раскрашивать храмы, здания, животных. Размер раскраски 841 мм х 594 мм. Стоимость на сайте - 120 рублей.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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