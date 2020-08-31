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Стала известна программа XI Международных Александро-Невских чтений

24-25 сентября по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона в Пскове состоятся ХI Международные Александро-Невские чтения «Сияние славы святого князя Александра Невского».

Все мероприятия в рамках чтений пройдут онлайн. Подключиться можно в Zoom по ССЫЛКЕ >>>. Идентификатор конференции: 263 625 2301. Код доступа: 754776.

Организаторы просят при входе указывать свои реальные имена и фамилии. Пользователи с никнеймами или именами, вызывающими подозрения у организаторов конференции, не будут допущены к участию в чтениях.

Программа пленарного заседания 24 сентября

12.00 – 12.30

«Царю Небесный...» Тропарь, кондак св. Александру Невскому. Исполняет хор храма св. Александра Невского, г. Псков.

Митрофорный протоиерей Олег Тэор, настоятель псковского воинского храма св. Александра-Невского, почетный гражданин города Пскова: приветственные слова.

12.30 – 16.00 Пленарное заседание

Председатель: Голышев Александр Иванович, доктор культурологии, профессор, директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Сопредседатель: митрофорный протоиерей Олег Тэор, настоятель воинского храма св. Александра Невского г. Пскова, почетный гражданин города Пскова, помощник командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии по работе с верующими военнослужащими.

Модератор: Манойлова Марина Алексеевна, доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры философии и теологии ПсковГУ.

Доклады (регламент - 20 мин):

1. К отражению славы Александра Невского в письменных памятниках Северо-Запада России. Костючук Лариса Яковлевна, доктор филологических наук, профессор ПсковГУ

2. 1242, 1918, 1944: Знаковые даты в истории Пскова (Исторические параллели 1930-1940-х гг.). Филимонов Анатолий Васильевич, кандидат исторических наук, профессор ПсковГУ

3. Образ врага. Немецкие рыцари – противники Александра Невского в отечественной научной, научно-популярной и пропагандистской литературе XIX-первой половины XX вв. Михайлов Андрей Александрович, доктор исторических наук, профессор, научный сотрудник научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона РФ) Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, г. Санкт-Петербург

4. Александр Невский в трудах евразийцев: Г. В. Вернадский и Н. А. Клепинин. Соколов Роман Александрович, доктор исторических наук, профессор, директор Института истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург

5. Псковский форпост – крепость Кобыла. XV век. Селезнев Александр Александрович, кандидат технических наук, действительный член Российского Географического Общества РФ, автор и руководитель проекта «Автовече России» «Серебряное кольцо Александра Невского», кавалер ордена Почета, г. Санкт-Петербург

6. Мифология Ледового побоища в концепте «Окна Овертона». Потресов Владимир Александрович, кандидат технических наук, директор частного учреждения культуры «Музей Ледовое побоище. Самолва», пос. Самолва, Гдовский район

7. Святые Лавры Руси Православной – Благодатное кольцо. Березовский Владимир Васильевич, директор Международного центра развития социально-значимых проектов «Святые Лавры Руси Православной», г. Москва

8. Воинский храм святого благоверного князя Александра Невского – памятник русского стиля. Галицкая Ирина Акиндиновна, старший научный сотрудник Псково-Изборского объединенного музея-заповедника

9. Действия дружины князя Александра Ярославича на территории Ливонского ордена 4 апреля 1242 г. Андриенко Андрей Анатольевич, директор музея «Князь Александр Невский», член-корреспондент Петровской академии наук (отделение истории), г. Санкт-Петербург

С полной программой чтений можно ознакомиться на сайте храма св. князя Александра Невского.