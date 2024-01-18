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Церковь / Из первых уст

Крещение Господне: история праздника и традиции

18.01.2024 15:51|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Пастырь», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. 19 января православные верующие будут отмечать один из главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление. Подробнее об истории праздника, о его значении и духовной составляющей рассказал старший священник храма в честь святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия при Псково-Печерском монастыре Андрей Кичайкин.

 

Поздравляю вас с наступившими праздниками: Новым годом и Рождеством Христовым! Сегодня хочу поговорить о предстоящем празднике - Крещение Господне. Двунадесятый праздник Крещения Господа нашего Иисуса Христа или Богоявления - один из наиболее важных и торжественных праздников православной церкви.

Основным источником, из которого мы узнаём о Крещении Господа нашего Иисуса Христа, является Священное Писание. О факте Крещения Господа повествуют все четыре евангелиста. Это связано с тем, что именно после этого события он выходит на проповедь, начал свое общественное служение. Наиболее подробно это событие описано у святого евангелиста Матфея. Именно этот отрывок и читается на божественной литургии в сам день праздника.

Рассказ о крещении Спасителя предваряется рассказом о проповеди святого Иоанна Предтечи в пустыне, который готовил народ к принятию Мессии через покаяние и водное крещение. Когда Господь Иисус Христос пришел к Иоанну Предтечи на Иордан, Иоанн распознал в нем Спасителя, назвав его агнцем Божьим, и крестил его, чтобы исполнилась всякая правда. Господь Иисус Христос пришел, чтобы погрузиться в воды Иордана не для очищения от греха, но для того, чтобы освятить их, преобразить, наполнить жизнью. И в воды иорданские он сошел, чтобы взять на себя тяжесть греха и смерти, и водную стихию вновь сделать стихию жизни. В момент Крещения Господа произошло событие Богоявления: Святой Дух в виде голубя сошел на Сына Божия, и с неба был слышен глас Отца Небесного, который произнес: «Сей есть сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». Это событие отражено и в гимнографии «Праздник». Сошествие Святого Духа в виде голубя рассматривается евангелистами как знак посвящения или помазания Мессии, а Крещение знаменует собой начало публичного служения Иисуса Христа и становится отправной точкой изложения Его благой вести.

Святые отцы многократно подчеркивали важность события Крещения. Господь Иисус Христос явлен в миру не в Рождестве своем, а в Крещении, говорит святой Иоанн Златоуст. Святой Амвросий Нидерландский говорит: «В этот день Христос явился не только взором народа, но и на спасение их». Святой Иоанн Дамаскин накануне Богоявления выражает глубокие мысли о внутреннем значении празднуемого события в домостроительстве нашего спасения. 

Итак, евангельские повествования представляют факт Крещения Господа как двухчастное событие, включающее в себя собственно само Крещение, совершенное Иоанном Предтечей, и Богоявление, то есть глас Бога Отца и сошествие Святого Духа в виде голубя. Также Богоявление можно понимать как выход Иисуса Христа на проповедь после принятия Крещения. Здесь вспоминается картина Александра Иванова «Явление Христа народу», на котором изображается Господь, пришедший к людям как раз накануне принятия Крещения.

В наши дни на вечере Богоявления, то есть накануне вечером и в сам день праздника, после божественной литургии, без которой ни один праздник православной церкви не проходит, совершается Великое освящение воды. Вода, освященная в эти дни, называются Великой Агиасмой. Великое освящение воды символизирует собой примирение творения с Творцом, обновление природы, искаженной грехом. Святая вода тем самым является одним из средств благодатного лечения человека и окружающего мира в общении с Богом.

Великую Агиасму Церковь употребляет для окрапления домов, храмов, для тех, кто по тем или иным причинам не может причаститься святой телом и кровью Господа Иисуса Христа, а также для других нужд. Святой Иоанн Златоуст говорит о воде, освященной в праздник Крещения Господня, так: «В этот день Христос крестился и освятил природу воды, потому то и переносит народ в полночь этого праздника сосуды для воды, черпает и хранит на целый год, потому что именно ныне вода освещается и совершается очевидное чудо, так как, несмотря на продолжительность времени, природа воды не портится. Но через целый год, даже час, через два-три года, вода, почерпнутая ныне, остается не поврежденной, свежей и после столького времени равняется только что почерпнутой из источника».

Еще одно удивительное чудо происходит ежегодно на праздник Богоявления, когда иерусалимский патриарх освящает воду в реке Иордан. После погружения в воды Креста Господня течение вдруг изменяет свое направление на противоположное. Именно так, по преданию Церкви, случилось в момент крещения Господа Иисуса Христа.

Оттуда же берет свои корни традиция купания в крещенских водах. После того, как река изменяет свое направление, люди бросаются в воду, чтобы приобщиться к этому чуду. В это время относительно тепло, а не как у нас, когда лед сковывает реки в двадцатиградусный мороз среди сугробов, наметенных вьюгой.

В этот момент исчезает время и пространство. И тысячи вод из разных веков и стран сливаются в единый символ иорданской воды, освященный присутствием Христа.

На Руси ледяные купели, вырубленные для освящения воды, назывались иорданью, и люди окунались в них. Но необходимо понимать, что купание в крещенской воде не смывает грехи, и не может быть некой панацеей. Также нельзя полагать, что никакая простуда в этот день к вам не подступит. Купания так же, как и принятие в себя святой воды, должны быть сопряжены, в первую очередь, с богоугодной жизнью, достойной высокого звания христианской.

Для того, чтобы стать христианином, каждый человек должен пройти через таинство святого крещения, подобно Христу. Ведь именно он заповедал апостолам идти с проповедью в мир и крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. Погружение в воду - это образ смерти, но смерти временной, и умираем мы для всего плотского и греховного, а восставая из крещальных вод, освященных присутствием Христа, мы воскресаем для жизни с Богом, тем самым проживая это событие вместе с Христом в таинстве Крещения.

Ежегодно на праздник Крещения Господня мы должны помнить и о своих обязательствах перед Богом. Он, спасший нас от греха, ждет что мы свою волю и свои желания будем направлять не на греховные занятия и привычки, а на исполнение заповедей христовых и добрые дела.

Важность праздника Крещения Господня состоит также в его нравственном значении, в его особом этическом измерении. Это торжество свидетельствует о том, что благодать Духа христианами приобретается через добродетели, смирение и кротость. Подобно тому, как Господь подверг себя самоуничижению, приняв Иоанново крещение в покаянии, будучи безгрешным, исполнив всякую правду, он приобрел свидетельство благоволения Отца Небесного. С одной стороны, он подчиняется как раб, с другой - голос Отца провозглашает его Сыном. Кроме того, безгрешный Спаситель, не имея надобности в очищении, в Крещение освятил воды прикосновением своего тела, установив тем самым таинство Крещения, как необходимую ступень в деле спасения человеческого рода.

Таким образом, мы видим необходимость празднования Крещения Господня, ибо он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. «Баней возрождения и обновления Святым Духом», говорит нам Священное Писание. По словам святого Симеона Солунского, Иисус в день Крещения в сошествие на него Святого Духа был помазан по своему человечеству и с этого времени Спасителю, как человеку, принадлежит имя Христос. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч.

Андрей Кичайкин

Теги: #крещение #Пастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
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