Культура

Псковская библиотека приглашает на VIII книговедческие чтения «Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове»

24 мая в Пскове состоятся VIII книговедческие чтения «Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове», посвященные Дню славянской письменности и культуры. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

Организаторы чтений - Псковская областная универсальная научная библиотека, региональный центр по работе с редкими и ценными документами ПОУНБ.

Библиотека приглашает к участию сотрудников библиотек, музеев, архивов, всех специалистов, чья деятельность так или иначе связана с редкими книгами. Планируется издание сборника материалов чтений.

Место проведения: Псков, улица Вокзальная, 48

Подробная информация на сайте библиотеки.

Контактная информация: Регина Денисова, заведующая региональным центром по работе с редкими и ценными документами ПОУНБ: andrsan18i@yandex.ru.