Общество

Как оптимизировать управление файлами на мобильном телефоне, рассказали в МегаФоне

Эффективная организация файлов на мобильном устройстве помогает не только ускорить его работу, но и освободить пространство для новых приложений и фотографий. Множество способов поможет достичь желаемого результата, но не все из них универсальные. Менеджер по мобильному оборудованию МегаФона Дарья Томилина рассказала, как можно оптимизировать хранение и управление файлами на мобильном телефоне.

Фото здесь и далее: МегаФон

«Вне зависимости от того, какой у вас смартфон, первый шаг к оптимизации — это удаление ненужных файлов. К этому относятся старые фотографии, видео, устаревшие документы и приложения, которыми вы больше не пользуетесь. Перед удалением внимательно просмотрите эти данные и убедитесь в том, что они вам больше не понадобятся», - советует эксперт.

Следующий совет – удалять кэш-файлы со смартфона. Это временные данные, которые накапливаются в процессе работы приложений, и которые могут тормозить работу девайса, если их будет слишком много. А для пользователей техники Apple существует еще и возможность выгрузки приложений — эта функция стирает неиспользуемые приложения со смартфона. В этом случае удалится само приложение, но связанные с ним файлы, настройки и иконка на рабочем столе останутся. При необходимости приложение можно заново загрузить из App Store. Однако из-за ограничений российского AppStore некоторые приложения, в том числе и мобильные банки, будет сложно восстановить, поэтому такие приложения лучше не сгружать.

Также эксперт советует воспользоваться облачными сервисами. Они предоставляют пользователям возможность хранить файлы и обмениваться ими, а также работать в онлайн-офисах. Облачные хранилища обеспечивают высокий уровень защиты данных и не заполняют память устройства. Существует множество различных сервисов, предоставляющих такие услуги: Google Drive, «Яндекс Диск», Dropbox, «Mail Облако». Выбирайте подходящие по количеству бесплатного пространства и удобству пользования. В облаках можно работать как на смартфонах и планшетах, так и на компьютерах.

Еще одним инструментом для экономии свободного места на телефоне будет использование стриминговых сервисов. Музыка, кино, сериалы будут доступны в любой точке мира, где есть интернет-соединение, что избавит от необходимости постоянно хранить музыку и фильмы на смартфоне. Кроме того, многие стриминговые сервисы предлагают возможность временного скачивания контента для офлайн-просмотра или прослушивания, что также помогает управлять пространством на устройстве.