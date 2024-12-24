Общество

28 декабря будет обычным рабочим днем в большинстве компаний Пскова — опрос

В 6 из 10 компаний 28 декабря будет обычным рабочим днем. В каждой четвертой сотрудников отпустят домой раньше. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители кадровых служб компаний, работающих в режиме 5-дневки.

В 2024 году суббота 28 декабря объявлена рабочей, но решение сделать этот день нерабочим Госдума оставила за главами регионов.

В 62% компаний Пскова рассказали, что 28 декабря для всех сотрудников в этом году будет полным рабочим днем в соответствии с ТК РФ.

В 26% организаций персонал отпустят домой раньше. 7% работодателей вызывают только дежурных работников.

Сотрудники 1 из 100 предприятий 28 декабря будут отдыхать, но отработка предполагается в другой день. Руководство еще 1% компаний отпустили всех отдыхать без отработки.