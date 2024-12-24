Происшествия

14 человек погибли на водоемах Псковской области с начала года

14 человек, в том числе 1 ребенок, утонули в 2024 году в Псковской области. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по региону, генерал-майор Сергей Лаврухин в программе «Обратный отсчет» в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«На 26 декабря в 2024 году погибли 14 человек. К сожалению, погиб один ребёнок в Порховском районе, речка Полонка. Причиной стало купание в неустановленном месте. И вот основная причина гибели людей. К сожалению, это все-таки купание в неустановленных местах, сопряжённое вдобавок с употреблением алкогольных напитков», - привел статистику Сергей Лаврухин.

Начальник ведомства напомнил, что в 2023 году также утонули 14 человек.

Главные причины смерти на водоемах - купание в неустановленном месте в состоянии алкогольного опьянения и зимняя рыбалка во время, когда лед еще не устоялся, рассказал гость студии.