Общество

Новый рекорд планируют поставить на Днях Псковской области в Витебске

Новый рекорд планируют поставить на Днях Псковской области в Витебске. Об этом заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я немножко открою завесу тайны. Мы действительно готовим некое, так скажем, опять грандиозное действо, новый рекорд. Постараемся это сделать на Днях Псковской области в Витебске», – рассказала Ольга Тимофеева.

Отметим, в последние годы в Псковской области появился новый тренд – мода на рекорды. Так, в 2022 году в День российского флага на набережной реки Великой развернули самый большой по протяженности флаг России в Пскове.

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А посетители выставки «Россия начинается здесь», посвященной 80-летию Псковской области, выстроились в гигантскую очередь за рекордной солянкой в августе 2024 года.