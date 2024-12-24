Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Обследования без очередей и хамства
Готовим сами как в ресторане
Новый год в «Гельдте»
Банкет в бане? Легко!
«Легкая кухня»
Воспитатели будущего
Господин Рейтингомер
Работа на «Горводоканале»
Платное лечение
Игорь Иванов Профсоюзы уважают
Профсоюз Первый помощник
100 самых Влиятельных псковичей
график работы Парка «Волшебная гора»
резонанс 2024
2024 год Политические итоги
«Истфакт» Ленин в Пскове
 
 
 
ещё Общество 24.12.2024 14:300 Слабый мороз ожидает псковичей в новогоднюю ночь 27.12.2024 12:500 Большинство россиян доверяют Путину — опрос ВЦИОМ 27.12.2024 12:390 Проект памятника княгине Ольге в Пскове сравнили с образом экс-солистки группы «Комбинация» 27.12.2024 12:320 «Обратный отсчет»: Сергей Лаврухин об итогах 2024 года для регионального управления МЧС. ВИДЕО 27.12.2024 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» об итогах года в СМИ и соцсетях 27.12.2024 11:590 28 декабря будет обычным рабочим днем в большинстве компаний Пскова — опрос
 
 
 
Самое популярное 20.12.2024 11:231 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2024 24.12.2024 10:080 Интерактив: Родители студентов кооперативного техникума возмущены самоуправством ТОСа 20.12.2024 14:042 Петарды взорвали в торговом центре «Империал» в Пскове — очевидцы 24.12.2024 11:021 Назначен новый заместитель начальника УМВД России по Псковской области 25.12.2024 14:332 Главного бухгалтера псковского УФССП обвиняют в совершении 12 преступлений
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Большинство россиян доверяют Путину — опрос ВЦИОМ

27.12.2024 12:50|ПсковКомментариев: 0

Большинство россиян (79,7%) доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,8% опрошенных одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

По данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 79,7% россиян, недоверие выразили 16,3% опрошенных. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 61,4% россиян, не доверяют 19,6%.

Как следует из данных ВЦИОМ, 76,8% участников опроса одобряют работу президента. В то же время деятельность Путина не одобряют 14,1% респондентов. Работу председателя правительства РФ одобряет 51,5% россиян, неодобрение высказали 11,3%, пишет РИА Новости

Кроме того, на вопрос, за какую партию проголосовали бы участники опроса, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 37% россиян назвали «Единую Россию», 9,6% - КПРФ, 11% - ЛДПР, 6% - «Новые люди», 3,8% - «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Кроме того, 10% респондентов указали непарламентские партии, при этом 12,1% заявили, что вовсе не стали бы участвовать в выборах.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен с 16 по 22 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.

Теги: #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы инициативу о запрете использования пиротехники в период новогодних праздников?
В опросе приняло участие 229 человек
27.12.2024, 12:550 Тело мужчины найдено в озере Полибинское в Великолукском районе 27.12.2024, 12:500 Большинство россиян доверяют Путину — опрос ВЦИОМ 27.12.2024, 12:390 Проект памятника княгине Ольге в Пскове сравнили с образом экс-солистки группы «Комбинация» 27.12.2024, 12:320 «Обратный отсчет»: Сергей Лаврухин об итогах 2024 года для регионального управления МЧС. ВИДЕО
27.12.2024, 12:300 Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве 27.12.2024, 12:250 Ипотека в 2025 году останется недоступной большинству россиян — эксперты 27.12.2024, 12:110 Опубликовано расписание движения автобусов в Пскове на новогодние праздники  27.12.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» об итогах года в СМИ и соцсетях
27.12.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 декабря 27.12.2024, 11:590 28 декабря будет обычным рабочим днем в большинстве компаний Пскова — опрос 27.12.2024, 11:560 «Обратный отсчет»: Ольга Тимофеева об итогах 2024 года в сферах культуры, спорта и молодежной политики 27.12.2024, 11:540 Новый пешеходный светофор планируют поставить в Пскове
27.12.2024, 11:510 «Креативная экономика»: Итоги года-2024. ВИДЕО 27.12.2024, 11:450 Деды Морозы спустились с крыши Детской областной больницы в Пскове 27.12.2024, 11:322 Третий памятник княгине Ольге появится в Пскове 27.12.2024, 11:270 «Дневной дозор»​​​​​​​: Политические итоги 2024 года
27.12.2024, 11:160 «На пятой передаче»: Изменения в круговом движении на перекрестке Инженерной – Индустриальной 27.12.2024, 11:080 Мусоросборочная камера горела в доме на Сиреневом бульваре в Пскове 27.12.2024, 10:570 «Обратный отсчет»: Итоги года в СМИ и соцсетях 27.12.2024, 10:550 Количество пожаров в Псковской области уменьшилось на 35% — Сергей Лаврухин
27.12.2024, 10:450 Александр Борисов: Выборы президента – главное политическое событие 2024 года 27.12.2024, 10:380 В Пскове и Великих Луках установили бесплатный проезд для жителей Курской области 27.12.2024, 10:280 В РФ на специализированную медпомощь направят еще более 2,9 млрд рублей 27.12.2024, 10:191 Студентка ПсковГУ из Индии скончалась, предположительно, от туберкулеза
27.12.2024, 10:100 В 2024 году жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз 27.12.2024, 10:000 «Зверьё моё»: Роковая красота 27.12.2024, 09:520 14 человек погибли на водоемах Псковской области с начала года  27.12.2024, 09:370 Автор «Памятника музейщикам» подарил «Михайловскому» бронзовый бюст легендарного Гейченко
27.12.2024, 09:300 Как не заработать штраф на новогодних праздниках, ответили в Роскачестве 27.12.2024, 09:150 Глава Рослесхоза напомнил о штрафах за вырубку новогодних елей  27.12.2024, 09:000 Как зимой бороться с проблемами со сном, рассказали в облздраве 27.12.2024, 08:400 «Росатом» начал производить изотоп, повышающий эффективность лечения рака
27.12.2024, 08:201 Очередность работы секций светофора изменилась на площади Ленина в Пскове 27.12.2024, 08:000 Интерактивная экскурсия «Загляни в глаза» пройдет 2 января в Пскове 27.12.2024, 07:300 Филимонов день отмечают православные 27 декабря 27.12.2024, 07:000 День спасателя Российской Федерации празднуют 27 декабря
26.12.2024, 22:000 Как не переборщить с алкоголем в Новый год, рассказал нарколог 26.12.2024, 21:580 Интерактив: Дрон на низком старте 26.12.2024, 21:400 Полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожелали псковичам безопасных дорог 26.12.2024, 21:200 Жизни троих детей унесли пожары в Псковской области в 2024 году
26.12.2024, 21:090 Житель Порхова убил знакомого и сжег дом с трупом 26.12.2024, 21:040 Гости мемориального «Михайловского» смогут увидеть «живые игрушки» на усадебной новогодней ёлке 26.12.2024, 21:000 Наталия Соколова поздравила детей в следственном изоляторе с наступающим Новым годом 26.12.2024, 20:401 Псковичам рассказали о новом регулировании оборота сим-карт с 1 января
26.12.2024, 20:200 Начальник псковской Росгвардии подарил велосипед девочке из Великих Лук 26.12.2024, 20:100 Установлена ежемесячная выплата для детей пленных и пропавших без вести военных 26.12.2024, 20:000 О проблемном месте реки Великой рассказал начальник псковского МЧС 26.12.2024, 19:520 «Тайный Санта» придёт почти к каждому четвертому псковичу на работе — опрос
26.12.2024, 19:401 Собака не смогла попасть в Латвию через госграницу в Псковской области 26.12.2024, 19:290 Центры подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы до конца года откроются во всех муниципалитетах 26.12.2024, 19:200 Более 70 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала года 26.12.2024, 19:010 «Креативная экономика»: Итоги года-2024
26.12.2024, 18:450 Две чрезвычайные ситуации произошли в Псковской области в 2024 году 26.12.2024, 18:391 Электрогитару, «Алису» и батут подарили единороссы юным псковичам 26.12.2024, 18:330 61% жителей СЗФО планируют работать всю последнюю неделю декабря – исследование 26.12.2024, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Сергеем Лаврухиным
26.12.2024, 18:290 Псковская администрация пытается принудительно изъять участок у «Почты России» 26.12.2024, 18:260 В Псковском музее пройдет программа «Свет звезды Рождества» 26.12.2024, 18:230 Водители за рулем машин Audi разъезжали в нетрезвом виде по псковским дорогам 26.12.2024, 18:220 Онлайн-брифинг о новогоднем шопинге и правах потребителей. ВИДЕО
26.12.2024, 18:210 Новогоднее настроение псковичам портят громкие фейерверки и скучные ТВ-шоу – опрос 26.12.2024, 18:200 Организаторы бала-маскарада в Пскове раскрыли секреты создания идеального костюма 26.12.2024, 18:190 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 декабря 26.12.2024, 18:180 Как выбрать безопасную новогоднюю игрушку, рассказали псковичам
26.12.2024, 18:120 Интерес псковичей к сервисам по поиску работы вырос почти на четверть — аналитики 26.12.2024, 18:110 СОБЫТИЕ: Презентация проекта «Разговоры о важных» в Псковском музее-заповеднике 26.12.2024, 18:090 Итоги 2024 года подвели ведущие «ПЛН FM» в программе «Обратный отсчет». ВИДЕО 26.12.2024, 18:030 Движение транспорта по Площади Ленина в Пскове затруднено из-за отключения светофора
26.12.2024, 17:560 В «Газпром»-Академии завершился мегатурнир «Зенит рядом» 26.12.2024, 17:530 Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору гирлянд 26.12.2024, 17:490 До +6 градусов и туман прогнозируют в Псковской области 27 декабря 26.12.2024, 17:400 «Подстрочник»: Жизнь Дновского муниципального округа после преобразования. ВИДЕО
26.12.2024, 17:280 Презентация проекта «Разговоры о важных». ФОТОРЕПОРТАЖ 26.12.2024, 17:190 Политические итоги 2024 года 26.12.2024, 17:180 В Пскове открылась выставка «кукольных скульптур» 26.12.2024, 17:040 В Острове разыскивают «социального работника», укравшего у пенсионерки пять тысяч долларов 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru