Общество

«Обратный отсчет»: Итоги года в СМИ и соцсетях. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 декабря. Это традиционный ежегодный проект, в котором итоги уходящего года подводят известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения.

В прямом эфире итоги года подвели ведущие программы «Прессинг» Юлия Магера и Константин Калиниченко, а также ведущие программы «Хайпожоры» Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова.

Они обсудили итоги года в СМИ и в соцсетях: проведение в Пскове международного медиафорума, параллельные миры в СМИ с разной точкой зрения на происходящие события, блокировки зарубежных сервисов, волну мошенничеств с использованием фейковых аккаунтов публичных персон — чем был примечателен уходящий год в медиапространстве.