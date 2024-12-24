Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Ольгой Тимофеевой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева. Ведущий Олег Добрынин поговорит с ней об итогах 2024 года в сферах культуры, спорта и молодежной политики.

В мае 2024 года Ольга Тимофеева была назначена вице-губернатором Псковской области, курирующим такие направления как культура, охрана памятников, спорт, туризм, молодежная политика.

Какие культурные события 2024 года можно выделить? В дополнение к уже полюбившемуся псковичам «Винограду» в этом году прошел фестиваль «Лешуга». Будет ли продолжение в 2025 году? Какие задачи стоят перед руководством комитета по спорту Псковской области? Каким стал 2024 год для сферы туризма региона? Есть ли рост турпотока по сравнению с 2023 годом?

Об этом и многом другом — в эфире.