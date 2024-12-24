В РФ на специализированную медпомощь направят еще более 2,9 млрд рублей

Правительство России дополнительно направит свыше 2,9 млрд рублей на оказание гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
Как подчеркнули в кабмине, решение позволит сохранить для граждан доступность указанной помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.
Сейчас в стране в рамках этой программы оказывается более 80 различных видов медицинской помощи, связанной с лечением сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний, пишет ТАСС.