Общество

В РФ на специализированную медпомощь направят еще более 2,9 млрд рублей

Правительство России дополнительно направит свыше 2,9 млрд рублей на оказание гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«На оказание гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи будет дополнительно направлено более 2,9 млрд рублей», - указывается в сообщении. Финансирование выделено из страхового запаса Фонда обязательного медицинского страхования РФ.

Как подчеркнули в кабмине, решение позволит сохранить для граждан доступность указанной помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Сейчас в стране в рамках этой программы оказывается более 80 различных видов медицинской помощи, связанной с лечением сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний, пишет ТАСС.