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Проект памятника княгине Ольге в Пскове сравнили с образом экс-солистки группы «Комбинация»

Макет третьего в Пскове памятника княгине Ольге отражает образ симпатичной девушки современных пропорций, а не женщины, жившей в Х веке. Такое мнение архитектор, член Союза архитекторов России Владимир Шуляковский высказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Изображение здесь и далее: Владимир Шуляковский / «ВКонтакте»

В Пскове прошло заседание Градостроительного совета, на котором согласовали установку памятника святой княгине Ольге на площади перед зданием аэропорта.

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Как уточнил Владимир Шуляковский, если учитывать барельеф на Ольгинской часовне, это будет уже четвертое скульптурное изображение княгини в областном центре. «Святая равноапостольная княгиня Ольга — исторический персонаж всероссийского и мирового масштаба, но стоит ли тиражировать её образ?» — задался вопросом архитектор, полагая, что это может привести к профанации исторической темы.

Владимир Шуляковский напомнил, в городе нет памятников многим выдающимся псковичам, таким как дипломат Ордин-Нащокин, воевода Шуйский, древнерусский князь Трувор, патриарх Тихон, велосипедист Глеб Травин, математик Брадис.

Он также прокомментировал выбранный образ княгини Ольги, представленной по-современному.

«Перед нами симпатичная девушка современных пропорций и с лицом из модного журнала (интернета), одетая в стилизованный "под старину" наряд. Мне она показалась похожей на Алёну Апину из сериала "Комбинация". Никого не хочу обидеть и никому своего мнения не навязываю, но образ княгини Х века ну никак не возникает, совсем. Достаточно посмотреть на княгиню Ольгу работы скульптора Клыкова, что стоит на Октябрьской площади, чтобы почувствовать разницу», - заметил Владимир Шуляковский.

Во время обсуждения макета члены Градостроительного совета сошлись во мнении, что высоту скульптуры следует увеличить. Один из предложенных креативных подходов заключался в том, чтобы повесить на плечо княгини автомат Калашникова для связи с современностью, однако эта идея не была поддержана.

В результате подавляющее большинство членов совета проголосовали «за» проект, против выступил лишь один участник.

Напомним, в Пскове уже есть два памятника княгине Ольге. Работа скульптора Вячеслава Клыкова была открыта на Октябрьской площади 23 июля 2003 года в дни празднования 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи. Днем ранее напротив гостиницы «Рижская» был открыт другой памятник княгине Ольге - работы скульптора Зураба Церетели.