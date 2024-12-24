Проект памятника княгине Ольге в Пскове сравнили с образом экс-солистки группы «Комбинация»

Макет третьего в Пскове памятника княгине Ольге отражает образ симпатичной девушки современных пропорций, а не женщины, жившей в Х веке. Такое мнение архитектор, член Союза архитекторов России Владимир Шуляковский высказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Изображение здесь и далее: Владимир Шуляковский / «ВКонтакте»
В Пскове прошло заседание Градостроительного совета, на котором согласовали установку памятника святой княгине Ольге на площади перед зданием аэропорта.
Как уточнил Владимир Шуляковский, если учитывать барельеф на Ольгинской часовне, это будет уже четвертое скульптурное изображение княгини в областном центре. «Святая равноапостольная княгиня Ольга — исторический персонаж всероссийского и мирового масштаба, но стоит ли тиражировать её образ?» — задался вопросом архитектор, полагая, что это может привести к профанации исторической темы.
Владимир Шуляковский напомнил, в городе нет памятников многим выдающимся псковичам, таким как дипломат Ордин-Нащокин, воевода Шуйский, древнерусский князь Трувор, патриарх Тихон, велосипедист Глеб Травин, математик Брадис.
Он также прокомментировал выбранный образ княгини Ольги, представленной по-современному.
«Перед нами симпатичная девушка современных пропорций и с лицом из модного журнала (интернета), одетая в стилизованный "под старину" наряд. Мне она показалась похожей на Алёну Апину из сериала "Комбинация". Никого не хочу обидеть и никому своего мнения не навязываю, но образ княгини Х века ну никак не возникает, совсем. Достаточно посмотреть на княгиню Ольгу работы скульптора Клыкова, что стоит на Октябрьской площади, чтобы почувствовать разницу», - заметил Владимир Шуляковский.
Во время обсуждения макета члены Градостроительного совета сошлись во мнении, что высоту скульптуры следует увеличить. Один из предложенных креативных подходов заключался в том, чтобы повесить на плечо княгини автомат Калашникова для связи с современностью, однако эта идея не была поддержана.
В результате подавляющее большинство членов совета проголосовали «за» проект, против выступил лишь один участник.
Напомним, в Пскове уже есть два памятника княгине Ольге. Работа скульптора Вячеслава Клыкова была открыта на Октябрьской площади 23 июля 2003 года в дни празднования 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи. Днем ранее напротив гостиницы «Рижская» был открыт другой памятник княгине Ольге - работы скульптора Зураба Церетели.