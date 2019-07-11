Культура

Х Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» открывается в Выбутах

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» открывается сегодня, 13 июля, в Выбутах.

Напомним, фестиваль проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов России и ближнего Зарубежья, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей организатор фестиваля, руководитель областной общественной организации «Былины древнего Пскова» Василий Мизгирев, к месту проведения фестиваля «Хельга» и обратно сегодня будут ходить бесплатные автобусы. В Выбуты автобус будет подан от площади Ленина в 9.45, отправление в 10.00.

Стоимость входных билетов будет такой же, как и в прошлые года: до 7 лет - бесплатно, с 7 до 13 лет - 50 рублей, с 14 лет - 200 рублей.

Открытие фестиваля «Хельга» с представлением клубов-участников начнется в 11.00. В 11.30 начнутся сражения, осада крепости, показ вооружения и воинского искусства, в 12.30 — показательные выступления на лошадях,в 12.45 — показательные выступления мальчиков с использованием спортмеча.

В 13.00 начнутся состязательные бои реконструкторов. С 13.30 гости фестиваля смогут услышать выступление творческих коллективов песни и танца (студия исторического танца «гельвеция», фолк-группы SHEDDA и «Трикветрум», клуб фольклора «Гулы». В 14.30 состоится первенство Псковской области по рубке шашкой, а в 16.00 конкурс на титул «Хельга».

На отдельных площадках будут проходить мастер-классы по ремеслам, организованы игровые зоны для детей, лучный тир, катание на лошадях,фотозона, торговля.

Зрители смогут посетить фестиваль и в воскресенье, 14 июля. Бесплатные автобусы не предусмотрены.

Предусмотрены парковка для автотранспорта, охрана, пункты питания и биотуалеты. Проведена санитарная обработка поля от клещей и мошек. Будет открыт «лагерь туристов».