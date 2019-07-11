Культура

В Выбутах торжественно открыли Х фестиваль «Хельга»

Сегодня, 13 июля, в поселке Выбуты в десятый раз открылся Военно-исторический фестиваль «Хельга».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, открытие фестиваля началось с торжественного проезда на лошадях Мизгиря-воеводы и Хельги-воительницы. Затем прошло представление участников фестиваля.

Реконструкторы и любители истории из разных военно-исторических клубов России и ближнего Зарубежья по традиции собрались на родине княгини Ольги, чтобы показать гостям фестиваля ее эпоху, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

Приветственной речью открыла мероприятие глава Псковского района Наталья Федорова. «Мы очень рады, что в десятый раз проходит этот фестиваль. Это память о наших предках, которые восстановили русскую землю. Надеюсь, этот праздник оставит неизгладимое впечатление о русской земле», - поприветствовала участников и гостей Наталья Федорова и поблагодарила организаторов фестиваля.

После приветствия Хельга-воительница открыла сражение реконструкторов напутственной речью.

Отметим, организатором фестиваля является общественная организация «Былины древнего Пскова».