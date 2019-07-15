Культура

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник приглашает псковичей и гостей города на «культурную» субботу

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник приглашает псковичей и гостей города на «культурную» субботу. Как сообщается на сайте музея,19 июля для сборных групп будет организована интерактивная программа «Псков на ладошке» (группа до 15 человек)

Посетители познакомятся с историей средневекового Пскова на макете Псковского кремля в Приказной палате и подъём на смотровую площадку Власьевской башни.

Стоимость посещения:

- детский – 150 руб./чел.

- взрослый – 100 руб./чел.

Предварительная запись по тел. 8 (8112) 72-45-74

20 июля для сборных групп будет организовано 2 экскурсии.

В 12.00 - экскурсия по Псковскому кремлю (группа от 7 человек) (ул. Кремль, 4)

Участники смогут узнать историю строительства и военную историю псковской крепости, познакомиться с особенностями вечевого строя Псковской земли, услышать рассказ о застройке средневекового Кремля. Экскурсия предполагает знакомство с Троицким собором, где экскурсоводы покажут интерьер и расскажут о святынях и иконах главного храма Псковской земли.

Стоимость посещения:

- 150 руб./чел. – взрослые;

- 100 руб./чел. – школьники.

В 16.00 - экскурсия в Мемориальный музей-квартиру Ю.П. Спегальского (Октябрьский пр., д.14, кв. 74)

В ходе экскурсии по мемориальному музею участники познакомятся с жизнью и творчеством знаменитого псковского архитектора-реставратора Юрия Павловича Спегальского. Мемориальный кабинет с антикварными предметами мебели дополняет личная библиотека ученого, насчитывающая более 700 томов. Ю.П. Спегальский стоял у истоков научной реставрации Пскова.

Стоимость посещения: 100 руб./чел.

Записаться можно по телефону 8 (8112) 66-33-11.