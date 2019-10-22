Культура

Центральная городская библиотека приглашает на поэтический вечер Николая Рассадина

25 октября Центральная городская библиотека приглашает на поэтический вечер Николая Рассадина, члена Союза писателей России, активного участника общественно-политической жизни нашего региона, директора гипермаркета «Империал». В 2018 году у Николая Рассадина вышли два долгожданных поэтических сборника: «И было все предрешено» и «Исхода не будет», которые посетители вечера смогут получить в подарок. Авторское чтение будет длиться 60 минут и завершится в концептуальной чайной «В пятницу в пять», где каждый желающий сможет задать свои вопросы автору и получить автограф, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центральной городской библиотеке.

«Поэзия для меня это культурный код, позитивный опыт, ирония над действительностью», - говорит Николай Рассадин.

Москвич по рождению, Николай Рассадин переехал в Псков в 2005 году. В его поэтических сборниках представлены тексты, написанные за 14 лет пребывания на псковской земле.

Его поэзия ретроспективна. Как у большинства авторов его поколения, рожденных в 60-х годах, его взгляд направлен в прошлое, погружен в своего рода временную ностальгию. «Распавшаяся связь времен» вызывает у него лирическую грусть – не более. Он характерный выразитель своего поколения, его взгляд не столь драматичен - в отличие от остальных, а ироничен и легок. Он создает свои поэтические тексты, чтобы вывернутый наизнанку мир стал вспоминать, где у него верх, где низ.

Начало вечера в 17 часов на улице Конной, дом 6.