Культура

Средневековые ювелирные украшения найдены на раскопках улицы Леона Поземского в Пскове

Очередные интересные находки обнаружены на раскопе на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.

«Пока все отдыхали и доедали новогодние салаты мы продолжали археологические исследования на улице Леона Поземского», - написали археологи.

Археологи отметили, что в культурном слое Званицкого III раскопа, где работы еще продолжаются, содержатся материалы от 14 до 17 века.

«Среди огромного количества разновременной керамики встречается много предметов быта, средневековые ювелирные украшения.

На фото несколько последних находок из раскопа», - поделились псковские археологи.