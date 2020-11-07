Культура

Раздел с песнями Рогозина появился на сайте «Роскосмоса»

Госкорпорация «Роскосмос» открыла на сайте раздел с песнями своего гендиректора Дмитрия Рогозина, передает РИА Новости.

В разделе «Песни о космосе» можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни Рогозина, его жены Татьяны и других авторов. Среди них композиции «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Не стреляй!».

В июне 2020 года Рогозин стал одним из создателей кантаты, посвященной Великой Отечественной войне. Для нее он написал стихи. В 2019 году на День космонавтики песни Рогозина звучали в Кремлевском дворце.