Культура

Началась видеотрансляция пресс-конференции «ЮНЕСКО: псковский опыт»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции «ЮНЕСКО: псковский опыт. Достижения и риски». Пресс-конференция проходит в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

16 ноября специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО отметит 75-летие. В преддверии этой даты мы решили узнать, как меняется жизнь псковских памятников после включения в список всемирного наследия. Что уже удалось сделать, что нуждается в срочной доработке?

Как продвигается работа над проектом охранных зон объектов ЮНЕСКО в Пскове? Есть ли документ, в котором по пунктам перечислены все возможные мероприятия, связанные с управлением памятниками, включенными в список всемирного наследия?

Планируется ли переосмысление территорий вокруг других псковских храмов в ЮНЕСКО?

Удалось ли наладить контакт с Псковской епархией как с пользователем большинства объектов ЮНЕСКО в Пскове?

Насколько реальны перспективы включить в перечень псковских объектов всемирного наследия дополнительные памятники? И что же все-таки ЮНЕСКО для псковских памятников: спасение, ответственность, головная боль или надежда?

На эти вопросы мы попросим ответить спикеров пресс-конференции:

• и. о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадима Нэдика

• искусствоведа, ответственного секретаря Архсовета, заместителя председателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирину Голубеву

• древлехранителя Псковской епархии отца Антония Воеводина