Культура

Раритетное издание о ганзейском Пскове появилось на сайте городской ЦБС

В ганзейском разделе сайта Централизованной библиотечной системы (ЦБС) Пскова появилась новая электронная книга. Это виртуальная версия издания, которое изначально является библиографической редкостью, поскольку в бумажном виде оно существует всего в десяти экземплярах, рассказали Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Речь идет о новой книге почетного гражданина города Порхова Мартина Нармонтаса «Сказ о хождении мальчика Онфима из Новгорода во Псков», которую он выпустил на собственные деньги.

Как сказано в аннотации, эта книга знакомит читателей с историей водного торгового пути между Новгородом и Псковом, а также со псковскими и новгородскими берестяными грамотами.

Автор излагает исторические сведения в художественной форме – в виде рассказа про путешествие новгородского мальчика Онфима с псковскими купцами. Второй главный герой книги – псковский купец Анфим, торговец беличьими шкурками.

Напомним, почетный гражданин Порхова, краевед Мартин Нармонтас давно увлекается историей русской Ганзы, он создал в Порхове на свои деньги единственный в России «Музей Ганзы», его стараниями Порхов был принят в Ганзейский Союз Нового времени.

Он передал права на публикацию электронной версии книги Централизованной библиотечной системе Пскова.

Кроме того, на сайте выложены книги Мартина Нармонтаса «Порхов – Ганзейский город Нового времени», «Краеведческое путешествие из Пскова в Великий Новгород», а также много других оцифрованных книг, в том числе «Записки Самуэля Кихеля» о Пскове XVI века и уникальный электронный путеводитель «Парки, сады и скверы города Пскова», созданный самими псковскими библиотекарями и удостоенный в этом году губернаторской премии.