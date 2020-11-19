Культура

МТС Медиа готова инвестировать в кинопроизводство в Псковской области

МТС Медиа открыла прием заявок на соинвестирование в производство фильмов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МТС, в рамках программы будут рассматриваться заявки на инвестирование в кинокартины любого жанра.

Производство фильма должно находиться в подготовительном, съемочном или постпродакшн-периоде. Объем запрашиваемого финансирования может составлять не более 50% от бюджета картины. Заявитель на момент подачи заявки должен подтвердить наличие средств на покрытие оставшейся части бюджета производства, не финансируемой МТС Медиа.

Фото: пресс-служба МТС

«Мы активно развиваем медиа-направление, в том числе за счет производства оригинального контента, понимая, что современный зритель хочет видеть как можно больше качественных проектов как в признанных жанрах, так и новых форматах. Наша программа, рассчитанная на инвестирование восьми-десяти фильмов в год, станет хорошим шансом для интересных и смелых идей. Уверен, что такое партнерство позволит создателям реализовать себя, а зрителям нашего онлайн-кинотеатра познакомиться с лучшими именами и форматами современного российского кино», - отметил генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

Процедуру отбора проектов в программу курирует контентный комитет МТС Медиа, состоящий из ведущих экспертов кино- и медиаиндустрии, под руководством директора кинопоказа Первого канала Сергея Титинкова.

Подробнее о том, как принять участие в программе - на официальном сайте.

МТС Медиа - дочерняя компания Группы МТС, развивающая ее медиаактивы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента. Одним из приоритетов МТС Медиа является развитие собственной мультимедийной платформы МТС ТВ, позволяющей обеспечить трансляцию контента во всех средах смотрения.