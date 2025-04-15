Общество

Непростая «пятилетка» профсоюза госучреждений

XXIX отчетно-выборная конференция профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Псковской области состоялась 16 апреля в Пскове в Доме профсоюзов. Комиссии профсоюза отчитались о деятельности объединения за период 2021-2025 годов, рассказали о мероприятиях, проведенных за это время, подвели итоги, а также коллегиально приняли планы на следующую «пятилетку», чтобы в торжественной обстановке, вдохновившись воодушевляющими лозунгами, приступить к исполнению намеченного пути. Подробнее - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Конференцию, на которой подвели итоги работы за предыдущий год, а также избрали председателя организации профсоюза, возглавили председатель Псковского областного профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Татьяна Победова, председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, заведующий отделом охраны труда и здоровья, главный технический инспектор труда псковского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Алексей Лебедев и председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

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Заседание торжественно открыли голосованием, на котором председателем псковского профсоюза работников госучреждений избрали Татьяну Победову. Следом избрали президиум 29-й отчетной выборной конференции: состав мандатной, редакционной и счетной комиссий. Все присутствующие единогласно выразили свое мнение в избрании предложенных кандидатов.

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С приветственной речью выступил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Я всех вас с радостью приветствую в этом зале, желаю нам всем успешной работы. Не буду много говорить, я думаю, что надо начинать, а после обсуждения основного доклада мы, наверное, подискутируем, что удалось, что не удалось за эти пять лет. Всем нам успешной и благотворной работы», - сказал Игорь Иванов.

В своем докладе, который открыл отчетную часть конференции, вновь избранная председатель Псковского областного профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Татьяна Победова отмечала, что в течение всего отчетного периода проводилась целенаправленная работа по социальному партнерству и региональным соглашением между организациями.

За отчетный период Псковский областной совет профсоюзов заключил региональные соглашения с Псковской таможней, комитетом по социальной защите Псковской области, УМВД по Псковской области.

«Сотрудничество, реализуемое посредством заключаемых соглашений, коллективных договоров, обеспечивает взаимодействие с представителями нанимателя и работодателями. Охват организации Псковской общественной организации профсоюза сотрудников государственных учреждений и общественного обслуживания коллективными договорами на 1 января 2025 года составляет 81%. В июле 2023 года подписано соглашение о сотрудничестве Псковской общественной организации профсоюза сотрудников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и Брестской областной организацией Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений. В феврале 2025 года подписали соглашение между Псковским профсоюзом сотрудников государственных учреждений и Витебской организацией профсоюзов государственных учреждений», - отметила Татьяна Победова.

Тогда в пресс-центре в Витебской области участники сессии совместно с председателем Федерации профсоюзов Витебской области Юрием Деркачём представили информацию о совместной работе профобъединений в рамках реализации заключённых соглашений о взаимодействии и сотрудничестве в 2024 году. В рамках встречи подписали соглашения о сотрудничестве с областными профсоюзными организациями работников госучреждений, здравоохранения Витебской и Псковской областей.

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«При вовлечении специалистов инспекции труда Псковского областного совета профессиональных союзов были даны письменные разъяснения по 52 вопросам и даны более 150 устных консультаций. В судебных заседаниях были представлены интересы членов профсоюза по вопросам о чести и достоинстве, о незаконном отстранении от работы, по вопросу отказа во включении в общий трудовой и страховой стаж периодов работы на территории Республики Казахстан», - добавила Татьяна Победова и подчеркнула, что за отчетный период в Псковской области открылось 15 новых профильных профсоюзных ячеек. Она рассказала о мероприятиях, проведенных профсоюзом, по привлечению новых членов в организацию.

Затем с докладом выступила председатель профсоюзной ячейки управления Росгвардии по Псковской области Татьяна Михеева. Ее выступление коснулось соглашений, которых достигли профсоюзы для улучшения условий труда, а также членских взносов.

«За счет пополнения профсоюзного бюджета профсоюзными взносами бюджет выполнен по всем статьям. Перерасходов по статьям сметы не выявлено. Членские профвзносы расходовались на материальную помощь членам профсоюзов, культурно-массовые мероприятия, на информационную работу, семинары, заседания», - доложила Татьяна Михеева.

Далее слово предоставили Владимиру Иванову, члену первичной профсоюзной организации УМВД России по Псковской области. В своей речи он отметил важность и плодотворность работы Татьяны Победовой и отметил, что второй срок на данной должности должен в полной мере раскрыть ее способности и таланты.

Областная профсоюзная организация остается востребованной, следует из доклада следующего спикера - председателя Куньинской районной организации профсоюза Веры Никифоровой. На протяжении всего периода основными задачами являлась работа по эффективному вовлечению новых членов профсоюзов и обучение профсоюзного актива. Поставленные задачи выполнили в полном объеме.

Подытожил череду докладов лидер профсоюзного движения Псковской области Игорь Иванов, отметив, через какие испытания прошло профсоюзное движение, не только сохранив свои позиции и влияние, но и усилившись, оставшись реальной силой.

«Мы смогли справиться, смогли перестроиться, смогли доказать, что и при введении новых форм, дистанционных форматов профсоюз остается реальной силой по защите прав и законных интересов трудящихся, может объединять. Может, делает и помогает. Дальше 22-й год, специальная военная операция. Вроде только от пандемии отошли, вроде как мы только наладили работу. И я благодарен вам всем, каждой первичной профсоюзной организации профсоюза государственных учреждений, что вы занимаете на сегодня самую верную, самую правильную, самую нужную позицию для нас всех и для нашей страны. Мы видим, что организация укрепляется, что создаются новые первичные профсоюзные организации, укрепляются действующие, и мы фиксируем рост профсоюзной численности», - сказал Игорь Иванов.

Красной нитью во всех докладах звучал факт того, что на «пятилетку» 2021-2025 годов выдались не самые легкие времена в жизни страны, региона и, в том числе, профсоюзов. Пандемия COVID-19 наложила свой отпечаток на деятельность. Годом позже началась специальная военная операция, которая во многом определила деятельность профсоюзов на оставшиеся годы «пятилетки». Профсоюзы активно участвовали в благотворительных сборах, организовывали просветительские акции, собирали гуманитарную помощь.

Подытожило конференцию награждение профсоюзного актива грамотами и благодарностями. Для вручения награды от Псковского областного Собрания депутатов пригласили председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова. Он передал ее председателю Островской организации профсоюзов Елене Ивановой.

Затем благодарственное письмо администрации города Пскова передали председателю первичной профсоюзной организации Псковской таможни.

Для дальнейшего вручения наград пригласили заведующего отделом охраны труда и здоровья, главного технического инспектора труда профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Алексея Лебедева. Он вручил почетную грамоту председателю комитета по социальной защите Ольге Евстигнеевой. Также он передал грамоты центрального комитета председателям профсоюзных организаций.

Глава псковского профсоюза работников государственных организаций и общественного обслуживания Татьяна Победова вручила почетные грамоты председателям первичных профсоюзных ячеек администрации Палкинского муниципального округа, следственного управления Следственного комитета по Псковской области, а также Гдовской районной организации профсоюзов.

Игорь Иванов вручил диплом за сотрудничество с профсоюзами директору реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Маргарите Слотиной.

Профсоюзные организации как воздух необходимы всем трудящимся. Они помогают в трудную минуту получить поддержку и отстоять свои права, если работник попал в неприятную для него ситуацию. Мероприятия, проводимые профсоюзами, укрепляют чувство патриотизма в людях и дают им альтернативные возможности проявить себя и свои способности. Данная отчетно-выборная конференция наглядно показала, как профсоюзы собственными силами добиваются и отстаивают права трудящихся.

Андрей Николаев