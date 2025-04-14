Преимущества калькулятора эффективности электронного документооборота назвали псковичам

При переходе на электронный документооборот (ЭДО) специалисты управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области рекомендуют использовать электронный сервис «Калькулятор эффективности внедрения электронного документооборота», сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.
«С его помощью можно с высокой точностью рассчитать ключевые финансово-экономические показатели и эффективность внедрения ЭДО при взаимодействии как с внешними контрагентами, так и внутри компании. Напомним, расширение ЭДО - одно из ключевых направлений взаимодействия ФНС России с налогоплательщиками - ЮЛ и ИП. Сегодня электронные счета-фактуры по НДС становятся все более популярным способом ведения документооборота среди ЮЛ и ИП и значительно упрощают процесс обмена информацией между компаниями и контрагентами», - отметили в налоговой.
Для расчета пользователю нужно ввести количество входящих и исходящих документов, количество договоров и среднюю сумму входящего НДС. В режиме расширенного расчета пользователь может скорректировать усредненные показатели на основании конкретных данных его компании, что позволит получить расчетные показатели, максимально отражающие специфику его организации.
Сервис формирует подробный аналитический отчет с возможностью экспорта в файл для дальнейшей работы внутри компании.
«Сценарии внедрения ЭДО с пошаговым алгоритмом перехода представлены на сайте ФНС России на специальной промостранице "Электронный документооборот"», - добавили в псковской УФНС.
Среди преимуществ перехода ЮЛ и ИП на электронный документооборот с налоговой службой:
- электронные счета-фактуры подписываются онлайн из любой точки мира и мгновенно доставляются получателю, что приводит к ускорению бизнес-процессов;
- переход на электронный документооборот позволяет значительно сократить издержки на канцелярию и курьерские отправления;
- возможность автоматизации обработки счетов-фактур упрощает бухгалтерский учет и минимизирует риск ошибок, которые могут привести к недействительности документа и стать причиной отказа в возврате НДС;
- отсутствие необходимости хранения бумажного архива.