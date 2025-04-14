Политика

Партия «Яблоко» пока не определилась с кандидатом на довыборы в Псковскую гордуму

Партия «Яблоко» пока не определилась с кандидатом на довыборы в Псковскую городскую Думу по округу №3. Об этом депутат гордумы от партии «Яблоко», педагог Татьяна Пасман заявила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Партия "Яблоко" всегда участвовала в выборах, потому что это партия. У нее есть желание вести не просто диалог с властью, а вести диалог, войдя в эту самую власть в тех или иных формах. Это было всегда. Партия "Яблоко" ни в коей мере не снимает с себя обязанность выражать в органах власти, местного самоуправления позицию немалого количества псковичей. Партия уже сейчас начала готовиться к выборам, идет формирование команд, которые будут участвовать в этих самых выборах», - сказала Татьяна Пасман.

Она уточнила, что в городе Пскове партия предполагает представить своего кандидата для участия в довыборах в Псковскую городскую Думу по округу №3, но конкретного имени еще нет.

«Нет пока еще четкого и внятного имени, что именно этот человек будет баллотироваться от партии "Яблоко"», – уточнила Татьяна Пасман.

Напомним, мандат депутата Псковской городской Думы по округу №3 освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов. Выборы пройдут в сентябре 2025 года.