Культура

В Пскове начала работу выставка «Заповедная весна в Полистовье»

Псковичей приглашают на фотовыставку из серии «Заповедными тропами Полистовья», посвященную природе болотного края. Выставка организована в рамках сотрудничества Псковской областной универсальной научной библиотеки и Полистовского государственного природного заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Экспозиция знакомит с уникальными особенностями природного заповедника и демонстрирует, как меняется природа с наступлением весны.

На выставке представлены снимки профессиональных фотографов, волонтеров и сотрудников заповедника. На фотографиях запечатлены завораживающие пейзажи верхового болота и обитателей охраняемой территории. Снимки рассказывают о работе по охране природы и экологическом туризме в Полистовье.

Выставка работает до 28 февраля. Фойе, 1 этаж. Вход свободный.