Культура

Именины Татьяны Лариной в «Михайловском» отметили поэтическим марафоном

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершился online-марафон, организованный к сегодняшнему празднику — к Татьяниному дню и именинам пушкинской Татьяны Лариной, одной из самых любимых героинь русской литературы. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, интернет-акция — чтение фрагментов «Евгения Онегина», где поэт описывает или хотя бы упоминает «…Татьяны милый идеал» — длилась десять дней. За это время в ней приняли участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска. Наш регион в марафоне представили псковичи, а также жители Пустошкинского, Пушкиногорского, Порховского районов.

Свои любимые строки про пушкинскую Татьяну читает Василина Федотова из деревни Кокорино Пушкиногорского района.

симпатией подписчиков и посетителей официального паблика Пушкинского Заповедника в социальной сети «ВКонтакте», где день за днём размещали ролики, пользовались сюжеты, которые в рамках «именинной акции» записали участники музейного фольклорного ансамбля «Пушкинская деревня». В этих роликах сцены из романа не только читаются и разыгрываются, но — например, в истории про святочные гадания — ещё и «иллюстрируются» подлинными народными песнями, о которых Пушкин упоминает в тексте «Онегина».

Кадр из видеофрагмента «Евгений Онегин. Глава V. Строфа IV». Ролик записан при участии музейного фольклорного коллектива «Пушкинская деревня».

В музее с особой теплотой отметили тот факт, что помимо школьников, которые вместе со своими педагогами традиционно активно участвуют в подобных акциях, «Онегина» на камеру с удовольствием на этот раз читали и взрослые.

Со всеми роликами — участниками поэтического марафона можно познакомиться на музейной странице «ВКонтакте»; с сегодняшнего дня они доступны и на официальном сайте «Михайловского».