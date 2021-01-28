Культура

Рассказ псковича «Огуречный тракт» опубликован в болгарском журнале

Рассказ Игоря Изборцева «Огуречный тракт» опубликован в болгарском журнале «Знаки» («Знаци») в переводе Ели Видевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Союзе писателей России со ссылкой на главного редактора журнала «Знаки» Елку Няголову.

«Елка Няголова – широко известный в Европе и России поэт, переводчик, издатель, беллетрист, автор более 25 книг стихов и прозы, создатель и первый председатель международного творческого объединения "Славянская литературная и художественная академия", часто приезжает в Россию, хорошо знает современную русскую литературу, дружит со многими русскими писателями», - отметили в Союзе писателей.

В рассказе Игоря Изборцева запечатлен фрагмент жизни небольшого села русской глубинки. Двухтысячные годы, разрушены экономика, инфраструктура, социальная и культурная жизнь села. Люди выживают, как могут: кто-то спивается, теряет человеческий облик, кликушествует, но кто-то пытается оставаться человеком, сохранять семью, свое лицо. Так героиня рассказа баба Вера, которой мизерной пенсии не хватает на жизнь, продает на площади при дороге (тракте) огурцы, рядом с ней то же самое делает другой герой рассказа Иван. Впереди на трассе происходит авария, движение останавливается, выстраивается длинная очередь из машин. И тут рядом с героями появляется новый персонаж. Ранее они такого могли увидеть только по телевизору.

Рассказ неоднократно публиковался в российской периодике, а также на литературных и православных сайтах рунета, получил высокую оценку российских критиков. Теперь он стал доступен и болгарскому читателю, но не только ему. Как отметила Елка Няголова в письме автору переведенного рассказа, «журнал имеет своих читателей и поклонников в 23 странах мира… многие прочтут рассказ <…> есть уже и первые отзывы, пишут мне по поводу рассказа мои друзья…».

Игорь Смолькин (творческий псевдоним Игорь Изборцев) - российский прозаик, автор 17 книг прозы, академик Академии Российской словесности и Петровской академии наук и искусств, лауреат российских и международных литературных премий, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России. Живет и работает в Пскове.