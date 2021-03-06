Культура

Дни православной книги традиционно пройдут в Пскове

Дни православной книги традиционно пройдут в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Праздник православной книги ежегодно отмечается 14 марта – в день выпуска первой на Руси печатной книги, «Апостола» Ивана Федорова. К этому дню областная библиотека подготовила ряд мероприятий.

Выставка книг о православии с трудами святых отцов Иоанна Кронштадского, Иоанна Крестьянкина и Николая Гурьянова, а также житиями русских святых откроется 11 марта в 12.00. Кроме того, посетители выставки познакомятся с известными произведениями художественной православной литературы. Среди них - «Несвятые святые» архимандрита Тихона Шевкунова, «Небесный огонь и другие рассказы» Олеси Николаевой, дилогия «Поп» и «Закаты» Александра Сегеня. Также на выставке можно увидеть материалы электронных коллекций Президентской библиотеки о Псковском крае и его месте в истории духовной культуры.

Лекция протоиерея храма святых Константина и Елены Романа Ледина об исторических и стилистических особенностях ветхого и Нового завета завершит мероприятия ко дню православной книги и пройдет 14 марта в 13.00.

Вход на мероприятия свободный.