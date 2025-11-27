Культура

Выставка учеников Плюсской школы искусств открылась в музее-усадьбе Римского-Корсакова

Выставка акварельных работ учеников Плюсской школы искусств по мотивам «Азбуки в картинках» художника Александра Бенуа украсила стены музея-усадьбы Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: «Музей-усадьба Римского-Корсакова Любенск, Вечаша» / «ВКонтакте»

Как рассказали представители музея, в 1903 году, будучи уже известным художником, Александра Бенуа увлекся составлением азбуки для своего сынишки: для каждой буквы — отдельная страница и увлекательный рисунок.

«Важно, чтобы ребёнок не только изучал буквы, но и познавал новое, развивал воображение, эстетические чувства. Сказочные, исторические и житейские сюжеты захватывали, увлекали и детей, и взрослых», - отметили специалисты.

Композиция построена в виде весёлой сценки, насыщена действием и персонажами. Юные художники, вдохновлённые рисунками Александра Бенуа, нарисовали свою замечательную «Азбуку в картинках» и показали своё мастерство. Выставка будет действовать до 31 января 2026 года.