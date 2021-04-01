Культура

Конкурс комиксов про Псков объявил московский журнал

Московский альманах объявил конкурс на три лучших детских комикса про Псков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

В рамках Недели детской и юношеской книги псковские библиотекари совместно с детским альманахом «Улитка Коперника» объявили конкурс для «юных детективов, которые любят разгадывать головоломки, увлекаются комиксами, умеют сочинять и рисовать, а главное – являются патриотами Пскова и неплохо в нем ориентируются».

Участникам этого конкурса надо будет прочитать комикс и отгадать задуманные достопримечательности, а также нарисовать их и подписать, чтобы «вернуть похищенное», или придумать и нарисовать продолжение этого комикса, объясняющее, зачем переодетый агент задумал похитить псковские артефакты.

Материалы для ведения «расследования» можно забрать в Центре детского чтения на улице Розы Люксембург, 23. Выполненные задания нужно сдать в эту же библиотеку до 15 мая.

Работы конкурсантов будет оценивать главный редактор «Улитки Коперника» Анастасия Левашова и художественный редактор этого издания Наталья Дымова.

По результатам конкурса издательство устроит выставку и выберет три самые интересные версии, которые будут напечатаны в журнале «Улитка Коперника».