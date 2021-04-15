Культура

В Пскове состоится презентация книги «Бездомный мастер»

23 апреля в Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва состоится презентация книги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Союза писателей России поэт, бард, член Союза писателей России Игорь Плохов презентует новую книгу своих стихов.

Книга называется «Бездомный мастер». Начало в 18.00 Вход свободный.

Игорь Плохов родился в городе Пскове 21 апреля 1959 года. Окончил Псковский политехнический институт, и докторантуру Санкт-Петербургского технического университета. Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Электропривод и системы автоматизации», начальник управления научно-исследовательской деятельности Псковского государственного университета.

Организатор фестивалей авторской песни в Пскове. Автор более 100 песен. Выпустил два авторских аудио-альбома: «Серия: Псковские барды, выпуск 1, Игорь Плохов, студия Андрея Константинова, 1994 г.; «Последний рыцарь. Возвращение», студия КАП «Горизонт», 2009г.

Лауреат и дипломант фестивалей авторской песни (Псков, Калинин, Белоозерск, Домбай «Горные вершины 1999»).

Председатель жюри 1-го фестиваля авторской песни «На брегах тихой Сороти», Пушкинские Горы, 2009 г.

Автор сборников стихов: «Да и Нет», Псков, 1997; «Островок света», Псков, 2004, «Фрактал для Беллы». Псков, 2014. Участник коллективных сборников стихов и песен.