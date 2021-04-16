Культура

9 млрд рублей направят на ремонт детских школ искусств в России

9 млрд рублей направят на переоснащение детских школ искусств в 2021-2023 годах из федерального бюджета. Об этом заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова на заседании итоговой коллегии ведомства 20 апреля.

«В прошлом году отремонтировали 151 здание ДШИ, - цитирует ее «Интерфакс». - С этого года мы включили это мероприятие в нацпроект. На эти цели в 2021-2023 годах предусмотрено более 9 млрд рублей».

По словам министра, в 2020 году музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснастили 301 образовательную организацию в 41 регионе России.

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Кроме того, в 2021 году продолжатся работы по капитальному ремонту детских и кукольных театров. «Сейчас в стране 168 детских театров - это и молодежные театры, и ТЮЗы, и театры кукол. 13 из них уже успешно открыты после модернизации. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 795 млн рублей. В планах на этот год - капитальный ремонт еще не менее 9 детских театров и 4 ТЮЗов», - добавила министр.