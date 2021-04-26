Культура

Молодые реставраторы из семи регионов России приедут в Печоры

Псковская область примет 14 молодых специалистов и студентов-реставраторов из семи регионов России в рамках научно-образовательного проекта «Псковская архитектурная школа». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, мероприятия пройдут в Печорах с 17 по 22 мая.

Цель проекта состоит в повышении уровня образования будущих реставраторов на объектах культурного наследия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря - церкви Николы Вратаря и Михайловском соборе. Научными руководителями выступят практикующие архитекторы-реставраторы из Москвы.

В рамках научно-образовательного проекта специалисты поделятся со студентами опытом практической работы на объектах. В целом образовательный курс состоит из двух блоков, включающих натурное исследование и создание проекта реставрации.

По итогам молодые специалисты представят проектные предложения по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия, презентацию выполненной работы и подведут итоги научно-образовательного курса.

Для участников проекта также предусмотрена экскурсионная программа. Молодые специалисты ознакомятся с псковскими храмами, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Организаторами проекта выступают Союз архитекторов России, региональный комитет по охране объектов культурного наследия, Псковская епархия, АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)», а также «ДАВ-Руссланд».