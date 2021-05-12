Культура

Студенты из семи регионов России прибыли в Псков для изучения местной архитектуры

Студенты архитекторы-реставраторы и историки из 7 регионов России прибыли в Псков в рамках научно-образовательного проекта «Псковская архитектурная школа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Цель проекта – повышение уровня образования будущих реставраторов на объектах культурного наследия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря - церкви Николы Вратаря и Михайловском соборе.

В первый день участники ознакомились с комплексом обители, провели первоначальный осмотр объектов, архитектурные обследования. Преподаватели ознакомили участников с составом курса, дали пояснения по предстоящим работам.