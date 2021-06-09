Культура

Праздничный концерт, посвященный Дню России, состоялся в Родинском ДК

Праздничный концерт, посвященный Дню России, состоялся в Родинском доме культуры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковского района, мероприятие объединило жителей разных волостей района, которые приехали зарядиться праздничным настроением, а заодно полюбоваться на обновленную после капремонта ДК сцену.

Поздравить жителей района с праздником пришли глава муниципалитета Наталья Федорова, председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов, депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников. В творческой программе приняли участие вокальные и хореографические коллективы Псковского района.

Зрители и гости положительно оценили уровень концерта и царящую на нем атмосферу.

«С чего начинается Родина? А начинается она с тепла и душевности, с понимания и любви к ближнему, с единства и доброты. Вот и наш концерт к Дню России был таким же добродушным, дружественным, с любовью к людям, к родной земле. Мы поздравляем всех и каждого с праздником! С Днем России!», - подчеркнули в доме культуры.

Добавим, концерт прошел с соблюдением требований Роспотребнадзора: присутствующие были в защитных масках и занимали в зале места с учетом социальной дистанции.