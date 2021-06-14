Культура

Елизавета Степанова рассказала о жизни псковских музыкантов во время пандемии

Солистка проекта lizamatryoshka Елизавета Степанова рассказала эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» о жизни музыкантов во времена коронавируса и планах на будущее.

Полустартовые концерты группы пройдут в июле и августе. Музыканты сотрудничают с общепитом, поэтому во многом зависят от коронавирусных ограничений в этой области, отметила Елизавета Степанова. Уличных концертов в исполнении группы ждать в ближайшее время псковичам тоже не приходится.

«Я не очень понимаю законодательную базу регулирования антиковидных мер сейчас и боюсь, что за нами придут дяденьки в полицейской форме. Поэтому сейчас выступать в общественных местах мы не суемся», - рассказала Елизавета Степанова.

По словам солистки, во времена пандемии группа стала чаще записывать каверы на заказ. Кто-то хочет признаться в любви своей девушке, а кто-то - поздравить тетю с днем рождения. Коллектив универсальный и работает в различных жанрах. Однако запись такого поздравления - достаточно трудоемкий и дорогостоящий процесс, ведь для этого нужно приглашать операторов, звукорежиссеров и людей с техническим обеспечением.

«Хочу подчеркнуть, что любой труд стоит денег! А уличные концерты - это более душевная история, на таких концертах много зарабатывать не удается», - поделилась Елизавета Степанова.

Также она добавила, что репертуар группы, как и вкусовые пристрастия исполнителей, со временем меняется. «Мы уходим в фирмовый репертуар на иностранном языке, в джаз. Мы меняемся, потому что это необходимо. При этом многие слушатели на концертах хотели бы услышать от нас попсу. Поэтому мы сохраняем и такое направление тоже», - пояснила Елизавета Степанова. Однако, как отмечает исполнительница, у заказчиков выступлений вкусы тоже меняются, и все чаще организаторы мероприятий приглашают группу именно ради «своеобразной» музыки коллектива.

Давние поклонники коллектива помнят его под названием «Drum&Jazz» и могут не понимать, что стало с прежним коллективом и почему на замену ему пришла «lizamatryoshka». Солистка группы рассказала: «lizamatryoshka» просто объединяет в себе несколько проектов. Коллектив «Drum&Jazz», индивидуальный музыкальный проект Елизаветы Степановой «lizamatryoshka», проект-интервью с музыкантами «За музыкой» и авторские стихи Елизаветы - все это составляет некий пул творчества с удобной навигацией для зрителя.

«У нашего проекта около 1000 подписчиков в группе "ВКонтакте". Хотелось бы, чтобы проект поддерживало больше людей, но я не стремлюсь нагонять аудиторию и считаю ее достаточно большой для Пскова», - заметила Елизавета Степанова.

Смотрите также Псковские музыканты представят авторские песни на всероссийском фестивале

Также солистка поделилась достижениями и планами на будущее. Она рассказала, что в ноябре коллектив записал 4 лайва. Они уже доступны в социальных сетях. Перед отъездом на фестиваль в Екатеринбург группа представит еще один. Кроме того, вскоре выйдет еще одна запись с Борисом Никитиным. Никаких высоких целей на выпуск альбома в определенное время группа сознательно не ставит, подчеркнула Елизавета Степанова.