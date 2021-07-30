Культура

Встречи с легендами русского рока ждут псковичей 5 и 6 августа

Серия мероприятий с участием легенд русского рока пройдет в креативном пространстве «Лофт» 5 и 6 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, 5 августа в 19.00 в «Лофте» выступит SHARR-Project - четверо опытных в искусстве концертной импровизации музыкантов.

Фото здесь и далее: группа «Креативное пространство "Лофт" | Псков» «ВКонтакте»

Ольга Глазова (гусли) - звезда современного русского исполнительства на гуслях,

Алексей Зубарев - бессменная соло-гитара коллектива «Аквариум» и важный в российском кинопроме композитор;

Сергей Летов - ученый и гениальный музыкант духовых инструментов: саксофон, аэрофон (самый сложный компьютеризированный духовой инструмент в мире), бас-флейта;

Олег Шарр - перкуссия и основатель квартета (18 лет стажа в «Аквариуме»).

Слушателей ждет многочастная композиция из инструментальной музыки. «Разнородность участвующих инструментов не препятствует восхищению от сочетания тембров и мастерского владения атмосферой происходящего», - отметили в «Лофте». Стоимость билета на концерт — 500 рублей.



Кроме того, участники SHARR-Project решили не ограничиваться концертом 5 августа. На следующий день состоятся два мастер-класса и творческая встреча с их участием (цена — 300 рублей).

6 августа в 12.00 начнется мастер-класс Алексея Зубарева. На примере гитары музыкант расскажет о расширении исполнительских приемов за счет старых техник и новых технологий.

В 14.00 мастер-класс даст Сергей Летов. Он расскажет об электронных духовых инструментах: об истории их возникновения и устройстве, об особенностях духовых контроллеров и синтезаторов, пригодных для управления духовыми контроллерами, об основных трудностях в игре и о том, какие сейчас есть электронные духовые инструменты.

В 16.00 состоится творческая встреча со всеми участниками SHARR-Project: с Ольгой Глазовой, Сергеем Летовым, Алексеем Зубаревым, Олегом Шарром.

Также весь день в «Лофте» будет находиться уникальнейший инструмент Ольги Глазовой - клавишные гусли, на котором сможет попробовать поиграть любой желающий.