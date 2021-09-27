Культура

Три новых музея открыли на территории нацпарка «Себежский»

Три музея открыли в деревне Рудня на территории национального парка «Себежский» в Псковской области. Об этом сообщается в группе особо охраняемой природной территории в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа национального парка «Себежский» в социальной сети «ВКонтакте»

Так, начали работу музеи «Контора лесничества», «Лесные машины» и «Музей дров». На торжественном открытии присутствовал весь коллектив национального парка, а также были приглашены ветераны – люди, которые проработали в лесной отрасли не одно десятилетие.

«Встреча с прошлым и настоящим получилась очень трогательной. Заслуженные работники наши старания оценили, сказали, что так примерно все и было – и стул деревянный, и карта на стене. Китель на спинке. Рация. Теплая печка в дождливый день и чайник на плите. Занавесок с елками вот только не было. Но это уже наше видение лесного уюта», - рассказали в администрации нацпарка.