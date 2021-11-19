Культура

Псковичам предлагают три кинопроекта, которые помогут понять подростков

Онлайн-кинотеатр МТС «KION» подготовил три современных кинопроекта, которые помогут взрослым зрителям понять подростков и вспомнить свою юность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МТС.

«Они – другие? Или такие же как мы? Гаджеты, блогеры, челленджи, тик-токеры… Или это "маска", за которой скрываются такие же, как и у всех, заботы: первая любовь, близость, отношения со сверстниками и с родителями? "Шестнадцать" - это десять историй о поколении ТикТока, созданных по мотивам популярных молодежных треков», - отметили в компании.

В сериале поднимаются вопросы, говорить о которых с взрослыми – «полный зашквар». Это первая любовь и сексуальный опыт, одиночество и дружба, насилие, непринятие, социальное давление.

«Можно подсмотреть популярные схемы одурачивания взрослых, но лучше попытаться понять подростков, ведь все мы когда-то такими были. Фишка сериала – модные треки от Дани Милохина, АИГЕЛ, Zoloto, Sirotkin и не только», - подчеркнули в МТС.

«Подслушано» расскажет о жизни пяти подростков, расследующих исчезновение своих одноклассников. Межпоколенческий конфликт, анонимы в соцсетях, истории взрослых, бережно скрытые от собственных детей. Сериал призывает зрителя осмыслить, как далеко заводит недоверие к взрослым, добавили в организации.

«Коса» - это детективная история о серии ужасных убийств на Куршской косе. Жертвы – молодые красивые девушки, но выбор маньяка гораздо глубже. Погружаясь в историю собственных детских травм, следователь находит ключ к разгадке в семье. Сериал поможет понять, как защитить своих детей, рассказали в компании.

Все сериалы доступны в онлайн-кинотеатре МТС KION.