Культура

Книгу о народе сето презентуют в псковской областной библиотеке

Книгу о народе сето презентуют в псковской областной библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

Презентация книги «Экспедиции Музея человека в Эстонию. Борис Вильде и Леонид Зуров в Сетомаа (1937 – 1938)» пройдет 14 декабря в 10.30 в здании библиотеки библиотеке на улице Профсоюзной, 2.

Инициаторами и организаторами встречи выступают Псковская областная универсальная научная библиотека и псковская канцелярия консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге.

Коллективная монография, включающая статьи 24 исследователей из России, Франции и Эстонии, является результатом многолетнего международного научно-исследовательского проекта по систематизации и изданию оригинальных материалов, хранящихся в музеях Парижа и посвященных археолого-этнографическим экспедициям двух русских эмигрантов на территорию Печорского края / Cетомаа / Печорского уезда Эстонской Республики. В издании впервые представлены уникальные рукописные архивы (около 300 листов), карты, фотодокументы (365 полевых фотографий) и собранные музейные экспонаты (379 номеров), характеризующие культуру населения русско-эстонского пограничья: русских и сето.

«Ценность данного издания для региона состоит и в том, что Леонид Зуров, писатель, личный секретарь Ивана Бунина, родился в городе Остров Псковской губернии в 1902 году, начинал обучение в Островском реальном училище», - пояснили в пресс-службе библиотеке.

Подробнее о программе мероприятия можно узнать на сайте библиотеки.