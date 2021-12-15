Культура

Конфискованные культурные ценности поступили в Псковский музей-заповедник. ФОТО

Передача конфискованных культурных ценностей представителями Псковской таможни, а также региональных управлений МВД и ФСБ руководству объединенного Псково-Изборского музея-заповедника состоялась сегодня, 15 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Все предметы были конфискованы при попытке вывезти их из России без специальных сопроводительных документов, пояснила главный хранитель музея Мария Проценко.

«Сегодня у нас радостное событие, которое собрало здесь всех хранителей музея. Директор музея-заповедника Светлана Мельникова и представили правоохранительных органов подписали акт приемки более 200 предметов культуры. Среди них есть и очень ценные, например, оружие, датируемое 1721 годом, временем наполеоновских войн», - сказала она.

Главный хранитель музея добавила, что в музей также поступили изделия из фарфора и посуда.

«Теперь для изучения этих возвращенных ценностей мы привлечем экспертов, которые более детально изучат каждый предмет. После этого закупочная комиссия путем голосования примет решение о признании их экспонатами музея и включении в музейный фонд России. Заседание комиссии планируется в течение месяца», - отметила Мария Проценко.

Директор псковского музея Светлана Мельникова продемонстрировала представителям ведомств таможенную книгу, которая велась в Пскове с XVII века.

Сотрудники отметили, что сам купец Сергей Поганкин, в чьих палатах сегодня располагается музей, тоже был таможенником.