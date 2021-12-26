Культура

Еще одна модельная библиотека открылась в Пскове в рамках нацпроекта

Еще одна модельная библиотека открылась в Пскове в рамках нацпроекта «Культура». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Открытие модельной библиотеки нового поколения стало возможным благодаря участию и победе детской экологической библиотеки «Радуга» в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура».

«Радуга» стала второй по счету псковской библиотекой, модернизированной на средства нацпроекта. Здесь сделали капитальный ремонт, создали новое современное и комфортное пространство для пользователей, обновили книжный фонд.

«Библиотека превратилась в многофункциональный центр для подрастающего поколения, место для чтения, досуга и творчества, а также пространство для встреч и общения, проведения мастер-классов и кинопоказов, и что самое главное – здесь создали комфортная среда для многогранного развития детей», - оценили в администрации Пскова.

Также в национальном проекте «Культура» в этом году приняла участие и Детская музыкальная школа №2 имени М. П. Мусорского. Здесь появились два новых музыкальных инструмента – рояль «Kawai GX7» и аккордеон «Ballone Burini». Кроме того, для концертного зала приобрели 40 новых кресел серии «Честер». Для улучшения качества образовательного процесса юным музыкантам купили интерактивные пособия, учебники, хрестоматии и рабочие тетради по сольфеджио.

«Еще одно значимое культурное событие уходящего года – запуск уникального для региона проекта "Доступный эстамп". Он создан Детской школой искусств города Пскова благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив», - добавили в администрации.

В рамках проекта на базе ДШИ создадут первую в Псковской области открытую мастерскую печатной графики профессионального уровня – арт-пространство «Азбука эстампа».

Команда проекта также разработала уникальный образовательный курс «ПроГрафику», проводила тематические выставки, презентации, сьемки авторского цикла видеороликов о техниках эстампа. Большую поддержку в реализации проекта оказывал Центр туризма и творческих индустрий Пскова.

В рамках социального проекта «Мудрость и юность. Пожилые – детям, дети – пожилым» в Детской школе искусств открылась гончарная мастерская. Целью проекта является улучшение качества жизни пенсионеров Псковской области путем создания условий для сохранения физического, когнитивного и эмоционального здоровья, укрепления взаимодействия между поколениями. Проект реализовал «Союз пенсионеров России» по Псковской области при поддержке Фонда президентских грантов.

В мастерской каждую неделю занимается старшее и младшее поколение, приобретая практические и теоретические знания. Занятия на гончарном круге позволяют решить множество психологических проблем, а также проблем со здоровьем в пожилом возрасте. Занятия улучшают когнитивные функции организма, развивают мелкую моторику рук.