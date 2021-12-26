Культура

Светлана Мельникова представила будущее псковского музея в федеральном статусе

Генеральный директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Светлана Мельникова представила будущее псковского музея в федеральном статусе. О планах по развитию музея она рассказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Статус федерального музея мы получили совсем недавно. Теперь нас ожидает совсем другое финансирование. Мы сможем выйти на абсолютно другой уровень музейной работы. У нас уже готовятся выставки из Этнографического музея Санкт-Петербурга. Совместно с Петергофом мы ожидаем выставку о Петре I», - рассказала Светлана Мельникова.

Гость студии подчеркнула, что музей сегодня столкнулся с проблемой отсутствия готовых выставочных проектов для вывоза. При этом необходимо показывать богатство фондов, музею это необходимо для жизни, заметила директор.

«Например, готовится выставка псковского изразца. Я никогда в жизни не знала об уникальности псковского изразца, а буквально вчера узнала, что это абсолютно фантастическая история. Об этом надо кричать, показывать, рассказывать и гордиться!» - добавила Светлана Мельникова.

По ее словам, музей сейчас на «низком старте» - завершаются беспрецедентного масштаба реставрационные работы в доме Ксендза, здании Фан-дер-Флита и Поганкиных палатах.

«Перед сотрудниками музея стоит тяжелейшая задача - наполнить пустующие пространства содержанием. Это не просто развесить картины по стенам. Здесь нужно провести очень большую предварительную работу научных сотрудников, дизайнеров и инженерно- конструктивного состава. Моя задача - выстроить работу так, чтобы сотрудникам за это сказали "спасибо"», - резюмировала гендиректор музея.