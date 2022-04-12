Культура

Псковичам расскажут о времени магнитофонного рока и Викторе Цое

Центральная городская библиотека приглашает на мультимедийную презентацию книги Макса Ильина «Глядя на дым. Воспоминания участника свердловского рок-клуба», которая пройдет 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

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Макс Ильин, когда-то самый молодой участник свердловского рок-клуба, а ныне лидер группы «Собаки Качалова», расскажет о времени «магнитофонного рока», расскажет о первых концертах, фестивалях, записях, встречах с Виктором Цоем, музыкантами группы «Наутилус Помпилиус» и группы «Агата Кристи», а также о съемках и гастролях от Балтики до Тихого океана. Кроме того он исполнит наиболее известную песню своей группы - «Каждый день война» и представит новый альбом «Испытание на прочность».

Книга «Глядя на дым» насыщена полезными фактами для рок-музыкантов и интересными фактами с долей доброго юмора для ценителей рок-культуры и современной поэзии, содержит редкие фотодокументы, отметили в библиотеке. Презентация начнется в 17.00, ее продолжительность составит от 55 до 70 минут. После этого планируется проведение автограф-сессии.

Напомним, 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла, а 23 апреля - Всемирный день книги. Так, презентация Макса Ильина пройдет на временной границы этих праздников, объединив музыку и литературу.