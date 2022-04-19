Культура

Концерт победителей областного фестиваля народной музыки состоится в Новоржеве

Заключительный концерт победителей областного фестиваля-конкурса исполнителей на русских народных инструментах, посвященного виртуозу-балалаечнику Борису Трояновскому, состоится 23 апреля в Новоржеве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.

На сцене Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса (улица Германа, 65) свое мастерство продемонстрируют исполнители из Пскова, Великих Лук и других населенных пунктов региона.

В рамках фестиваля с концертной программой выступит известный балалаечник, композитор, лауреат международных и всероссийского конкурсов, доцент Санкт-Петербургской консерватории Евгений Желинский.

Фестиваль-конкурс проводится Псковским областным центром народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области в рамках регионального проекта «Творческие люди».

Узнать итоги фестиваля-конкурса можно по ссылке.