Культура

Концерт в честь Международного дня музыки организуют в Пскове

Концерт в честь Международного дня музыки (празднуется 1 октября) «Льются звуки» пройдет сегодня, 6 октября, в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в колледже.

«Концерт создан силами преподавателей и студентов музыкального отделения колледжа. В программе прозвучит классическая и народная музыка», – рассказали о программе концерта в колледже искусств.

В концерте примут участие преподаватели и студенты, готовятся как сольные выступления, так и групповые - в составе различных творческих коллективов. Выступающие будут играть на гитаре, гуслях, фортепиано, петь.

Мероприятие начнется в 17.00 в концертном зале музыкального отделения колледжа искусств на улице Воеводы Шуйского, 2 в Пскове.