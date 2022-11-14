Культура

Памятник на могиле Пушкина накрыли перед первым снегопадом

Плановые хозяйственные работы по подготовке объектов к зимнему сезону начались в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила главный хранитель музейных территорий Екатерина Дмитриева.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

В эти выходные, как раз накануне первого серьёзного снегопада, который начался в Пушкинских Горах сегодня, 15 ноября, специальным колпаком был укрыт обелиск на могиле Александра Пушкина.

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Также защитными конструкциями были накрыты плиты на могилах предков поэта в некрополе Ганнибалов и Пушкиных, мраморная балюстрада вокруг него.

В музее напомнили, что в прошлом году, в рамках подготовки к столетию послереволюционного возрождения «Пушкинского Уголка» на Псковщине, памятник на могиле поэта был отреставрирован, а балюстрада очищена от биозагрязнений.