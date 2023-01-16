Культура

Учащиеся псковской музыкальной школы стали лауреатами конкурса «Певческие ассамблеи»

Учащиеся детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова стали лауреатами десятого юбилейного конкурса «Певческие ассамблеи», который проходил 15 января в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении культуры администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: управление культуры администрации города Пскова

Идейным вдохновителем и главным организатором конкурса является детский композитор, музыкант, педагог Дмитрий Воскресенский.

В Псков вернулись десять лауреатов.

Лауреаты первой степени: Ламара Арушанян и Ариана Ампар.

Лауреаты второй степени : Ирма Барсукова и Варвара Гаврилова.

Лауреаты третьей степени: Анна Муханова, Анна Кузьмина, Анастасия Дмитриева, Илья Брекин, Елизавета Владимирова и Алиса Васильева.

Также четыре специальных приза получили Арушанян Ламара, Кузьмина Анна и Ампар Ариана, которая вместе с дипломом лауреата первой степени получила главный специальный приз - «Выбор Дмитрия Воскресенского».