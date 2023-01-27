Культура

Печорские сето раскрыли рецепт национального блюда на федеральном телеканале

Поделитесь новостью с друзьями

Представители народа сето, проживающие в Печорском районе, стали героями нового выпуска передачи «Еда. Живая и мертвая» на телеканале НТВ.

Выпуск был посвящен капусте, в нём представители народа сето рассказали о своем национальном блюде - мульгикапсад.

Также в передаче показали Изборскую крепость, Словенские ключи и музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово.

Ингредиенты блюда следующие: свинина с прослойкой, капуста квашеная, крупа перловая, лук, морковь, чеснок, лавровый лист, перец черный, соль, сахар. Сето подают это блюдо с отварным горячим картофелем.